Simone Inzaghi è senza dubbio il tecnico del momento in Italia. La vittoria della SuperCoppa ai danni della Juventus consegna a Simone Inzaghi ed all’Inter il primo trofeo della stagione. Il rocambolesco trionfo all’ultimo assalto potrebbe anche esser una sorta di scambio delle consegne tra l’emergente Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri la cui Juventus è lontana dallo smalto, per gioco e risultati, dai tempi migliori.

Simone Inzaghi guida l’Inter da sei mesi. Un periodo di tempo molto breve nel quale, nondimeno, Simone Inzaghi ha saputo imprimere forte il suo sigillo conquistando gli Ottavi di Champions, il primo posto in Campionato, la SuperCoppa italiana. Una vittoria fortemente voluta contro una rivale storica e tenace come la Juventus. Al momento è riuscito non solo a mettersi alle spalle tutti i suoi colleghi di questa stagione, ma anche il suo predecessore Antonio Conte che aveva subito l’onta dell’eliminazione dalla Champions League.

L’escalation di Simone Inzaghi è spettacolare ma non del tutto sorprendente. Nei suoi lunghi anni alla guida della Lazio , Simone Inzaghi si era distinto per qualità di gioco , capacità di gestione del gruppo, risultati sportivi importanti in relazione al potenziale dell’organico messogli a disposizione dal presidente Claudio Lotito.

A Milano, Simone Inzaghi potrebbe trovare la sua consacrazione definitiva aprendo anche un ciclo vincente simile a quello di Allegri sulla panchina della Juventus. Il potenziale senza dubbio c’è. Nonostante le cessioni illustri e le previsione della vigilia , l’Inter resta in Italia la formazione da battere. Ed al momento soltanto il Milan – con Napoli ed Atalanta come terze incomode – sembra in grado di reggerne il passo. Anche in Europa , l’Inter si presenta alla volata decisiva con ottime credenziali ed in Coppa Italia ha ottime possibilità d’imporre la propria supremazia.

E’ difficile, molto difficile pronosticare per l’Inter di Simone Inzaghi un clamoroso triplete ché in Europa il livello delle rivali appare decisamente superiore, ma una doppietta Scudetto-Coppa Italia è certamente alla portata di Simone Inzaghi e della sua truppa. Il campo, sarà giudice inesorabile di sogni e pronostici. Ma Simone Inzaghi procede spedito verso i traguardi più importanti .

