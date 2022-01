Come ben sappiamo, Victor Osimhen, ieri 10 gennaio, è rientrato a Napoli (in seguito all’ultimo tampone risultato finalmente negativo). L’attaccante nigeriano nella giornata di oggi si sottoporrà ad una TAC e solamente il responso dell’esame strumentale dirà quando potrà essere convocato da mister Luciano Spalletti, che scalpita nel riaverlo in campo. Come si può leggere dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, tre sono le possibili date per la convocazione alle partite del numero 9 azzurro, ma tutto dipenderà dall’esito dell’esame.

Ieri l’ex Lille si è sottoposto, come previsto dal protocollo, alle visite post Covid-19. Successivamente ha svolto esami che consentono di riottenere l’idoneità, dopo la seconda positività al Coronavirus e nel corso della giornata odierna è in programma una TAC, il cui responso sarà importante per capire effettivamente quale sarà la data di rientro sui campi. Consultando il calendario, il Napoli, giovedì 13 gennaio, sarà impegnato al Maradona contro la Fiorentina per la Coppa Italia. Lunedì 17 gennaio alle ore 18.30, invece, volerà a Bologna per la 22esima giornata di Serie A; poi domenica 23 gennaio i partenopei scenderanno di nuovo in campo al Maradona contro la Salernitana.

Insomma, qualora l’incontro giornaliero tra Osimhen, il professor Gianpaolo Tartaro e il dottor Raffaele Canonico dovesse essere positivo, sarà proprio il derby campano la data ideale per il rientro di Victor (che indosserà una mascherina protettiva in vetroresina). Se poi i medici dovessero addirittura constatare un esito più che positivo, allora si potrà pensare anche ad una convocazione “lampo” contro il Bologna, partendo ovviamente dalla panchina. Nessuno vuol pensare che il giocatore di Lagos abbia bisogno di ulteriore tempo di recupero, ma se questo dovesse malauguratamente accadere, allora la convocazione slitterebbe dopo l’ultima sosta di gennaio, ossia al 6 febbraio contro il Venezia in trasferta alle ore 18.00.

