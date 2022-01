Il nuovo digitale terrestre è considerato dagli utenti croce e delizia, perché, oltre alle diverse novità, ha apportato anche spiacevoli notizie. Difatti, prima dello switch off al DVB T2 dovranno dire addio ulteriori canali, che lasceranno in via definitiva la programmazione. Questo a causa della riorganizzazione dei Multiplex. Vediamo insieme di quali canali si tratta nello specifico e quando saranno interrotte le loro trasmissioni. Manca davvero poco al passaggio ufficiale al digitale terrestre di seconda generazione e per tale motivo diverse emittenti televisive hanno optato per l’abbandono anticipato della piattaforma del DTT considerando il rilascio della banda 700 Mhz.

La notizia, che riguarda appunto la conferma dell’addio di altri canali, è giunta per via indiretta dalle guide TV, che hanno interrotto le informazioni sulle trasmissione in programma a partire dalle ore 6.00 di domenica prossima 16 gennaio 2022. Malgrado questo, però, ancora non è giunta l’ufficialità dell’abbandono dalla piattaforma, ma sicuramente dovremo aspettarcelo a breve. Dunque, i canali in questione che sono pronti a lasciare la loro programmazione per sempre, prima che avvenga lo switch-off al DVB T2 sono precisamente tre, ossia: ViacomCBS Paramount Network (canale numero 27) e Spike (LCN 49) che lasceranno per sempre il DVB T2, e VH1 (LCN67) che, invece, arrecherà delle modifiche.

Come già ribadito, nei prossimi mesi il passaggio al nuovo digitale terrestre sarà fondamentale per i vari aggiornamenti. È buono sapere che per procedere alla visione dei programmi preferiti sarà opportuno munirsi di un televisore oppure di un decoder compatibili con il nuovo digitale terrestre e quindi aventi il noto bollino Platinum. Affinché la propria TV o decoder abbiano compatibilità con DTT di seconda generazione è importante sintonizzarsi sui canali test 100 o 200: se appare la scritta ‘Test HEVC Main 10’ allora l’apparecchio è compatibile. Quanto all’MPEG-4, invece, occorre che si vedano in maniera chiara i canali HD, come ad esempio Rai1HD (canale 501).

Continua a leggere su optimagazine.com