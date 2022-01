Un’altra bellissima prova di cuore e di forza quella del Napoli, che ieri pomeriggio allo stadio Maradona si è imposto per 1-0 sulla Sampdoria, grazie ad una spettacolare prodezza del ‘bulldozer’ Andrea Petagna. Questa vittoria di misura consolida il terzo posto degli azzurri, alle spalle delle due compagini milanesi. Mister Luciano Spalletti, che ha diretto i suoi ragazzi dalla panchina in seguito alla sua negatività al Covid, si è ritrovato costretto a sostituire Lorenzo Insigne (al suo posto è entrato Politano) dopo appena 30’ di gioco del primo tempo. L’attuale capitano azzurro, che da luglio vestirà i nuovi colori del Toronto Fc, ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Lo scugnizzo di Frattamaggiore si è accasciato a terra in seguito ad una cavalcata verso la porta avversaria, tentando in tutti i modi di stringere i denti e proseguendo il match, senza purtroppo farcela e chiedendo il cambio.

Come riporta l’edizione di oggi, lunedì 10 gennaio, del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, le condizioni del numero 24 saranno monitorate e valutate nei prossimi giorni. L’esterno d’attacco e fantasista del Napoli ha lasciato il Maradona (seppur semi deserto con appena 8mila spettatori presenti) con il volto nascosto nella maglia rossa, ma con l’applauso dei ‘suoi’ tifosi, che lo ha accompagnato all’uscita dal rettangolo di gioco. Una giornata che doveva essere di gioia si è subito trasformata in ansia e preoccupazione: il problema muscolare probabilmente terrà fuori l’attaccante frattese dai campi di gioco per almeno due settimane.

Ora come ora, è difficile fare una stima sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero di Insigne, almeno prima che si sottoponga agli esami strumentali del caso, che quasi sicuramente verranno eseguiti nella giornata odierna. Se dovessero essere confermate le due settimane di stop, Insigne rientrerà dopo la sosta di fine gennaio, ossia contro il Venezia, trasferta in programma il 6 febbraio.

