Arrivano via Instagram gli auguri di Giorgia Soleri a Damiano David dei Maneskin, il suo fidanzato. Il cantante della band più amata del momento compie 23 anni e la sua ragazza ne approfitta per condividere alcune, ricordi bellissimi in sua compagnia.

Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin appaiono in una serie di scatti realizzati, sembra, ad una macchinetta automatica. “23 bucio de culo”, scrive Giorgia sui social. Seguito da: “Auguri pape,” il nomignolo che dolcemente assegna al suo Damiano.

Nasceva l’8 gennaio 1999 Damiano David. Oggi compie 23 anni, tanti sono quelli trascorsi nella musica, fino al successo mondiale che lo ha raggiunto quest’anno. Insieme alla sua band, i Maneskin, Damiano si è fatto conoscere in tutto il mondo portando la musica del gruppo oltre i confini nostrani.

Un rock grintoso e spudorato che ha conquistato tutti al primo ascolto: i Maneskin non hanno vinto X Factor per un soffio, alle spalle del cantante Lorenzo Licitra, ma si sono rifatti con la partecipazione successiva al Festival di Sanremo.

Tra i Campioni hanno portato il brano rock Zitti E Buoni e hanno trionfato mettendo d’accordo tutti e portando una ventata di giovinezza e freschezza sul palco del Teatro Ariston.

Con il primo posto al Festival della Canzone Italiana 2021, si sono aggiudicati la possibilità di rappresentare il nostro Paese all’Eurovision Song Contest, la competizione internazionale che si tiene ogni anno. Anche lì i Maneskin hanno sbaragliato ogni concorrente: hanno trionfato riportando lo show in Italia dopo decenni. La prossima edizione si terrà a Torino, quest’anno.

In via di definizione lo show e i suoi conduttori. Potrebbe esserci Laura Pausini.