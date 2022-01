Se Solite Pare di Sick Luke è il biglietto da visita dell’album d’esordio di Luca Antonio Barker – questo il nome di battesimo – ci possiamo rendere conto che X2 è un disco pieno di sorprese. In questo singolo, infatti, Sick Luke si affianca a Tha Supreme e Sfera Ebbasta, punte di diamante della scena urban e trap della scena contemporanea.

Un’accoppiata inedita e inaspettata, quella scelta da Sick Luke in Solite Pare che con la voce di Tha Supreme e Sfera racconta quella voglia di distanziarsi dalle persone che – appunto – cercano un contatto per esprimere le “solite pare”. Nella sua strofa, Tha Supreme canta: “Scusa se sono str**zo e non ti rispondo mai su WhatsApp/Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa/Sperando di riuscirci“, e Sfera Ebbasta aggiunge: “Lei mi chiama solamente se piange e sta male“.

Il tutto avviene su una base urban che accoglie le voci in autotune degli interpreti, che nel mondo di Sick Luke trovano la linfa vitale senza snaturare la loro attitudine.

Per il suo debutto discografico Sick Luke offre un menu con un vasto assortimento di influenze ed artisti: troviamo Gazzelle e Tedua nell’opening track Notte Scura, Coez con Ketama126 e Franco126 in Falena e altri nomi eccellenti come Ghali (Hentai, feat. Tony Effe), Madame (La Strega Del Frutteto feat. Chiello) e ancora Carl Brave, Jake La Furia e Fabri Fibra.

Con questo disco Sick Luke apre le sue porte e si pone di fronte alle quinte, non più nei backstage della scena rap e pop, per dare sfogo a ciò che lui stesso chiama “nuova wave”, anticipato dal singolo La Strega Del Frutteto.

Di seguito il testo di Solite Pare di Sick Luke, un tassello di questo manifesto sonoro.

[Intro: Sfera Ebbasta & tha Supreme]

Money Gang, Gang, Gang

Money Gang, Gang, Gang

Mhm-mhm

Sick Sup, Sick Sup

[Ritornello: tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stron*o e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[Strofa 1: Sfera Ebbasta]

Son le solite pare, lei mi chiama solamente se piange e sta male (Brr, brr, brr)

Ne abbiamo fatta di strada, salite di scale

Ho bisogno d’aria, qua non riesco più a respirare (No, no)

Mi squilla il cellulare (No, no)

Quattro cubane al collo (Brr)

La quinta nel letto fa ogni porcata che voglio (Bu-bu-bu-bu)

Noi niente da perdere, tranne uno stupido sogno (Bu-bu-bu-bu)

La tua vita qua vale meno del tuo portafoglio (Grr), o del tuo orologio (Grr, grr)

Sai che prendiamo tutto e dopo scappiamo

Cambiamo vita, cambiamo status (No, no)

Sto parlando con Dio dall’ultimo piano

Chiedo perché non ha mai ascoltato

Mio fratello che piangeva chiuso in bagno

Per ogni errore, per ogni sbaglio

Mamma con lui non sa più come fare

Papà è da anni che ormai se n’è andato, eh

Tu scusami se non parlo con te, non fumo con te, no, no (Brr)

Ma io non so più tu cosa c’hai in mente, sembri diversa da un po’

Ti passo a prendere in BMW, anche in mezzo a mille tempeste

Io sono lo stesso di sempre (No), con le stesse pare di sempre

[Ritornello: tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stron*o e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[Strofa 2: tha Supreme]

Please, bro, don’t fu*k with me, solo questo ti chiedo, mollami

Quando piango, gli occhi fanno tsunami

Forse perché è la luna che viene qui

Non ho paura di dirlo, non mento come i tuoi cani snitch

Questi mentono come su Among Us ma siamo in real life, dove ca**o vai?

Dove ca**o vivi? Come ca**o stai?

Lei vuole mentirmi, ma non ce la fa

Mi hanno mentito in troppi mi sa, ah-ah-ah

Mi hanno mentito come gli snitch B*tch, what the f**k, ca**o sei, il diavolo?

Sick, fumo come un ca**o di aerosol

Un kilo di weed non basta per stare al top

Mi ridici che non ho testa

Tu se vuoi andar di là per i ca**i tuoi, ringrazio

Lit come se aggiunga al la e al do un sol

‘Sti qui fanno trick come fosse show

Lipstick viola si mette lei per me

Ti direi: “Ti amo”, ma ora non posso

[Ritornello: tha Supreme]

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Scusa se son stron*o e non ti rispondo mai su-uh-uh-uh-uh WhatsApp

Non lo faccio perché rispondo a me alle domande che ho in testa

Sperando di uscirci, sai

Sperando di riuscirci, ma

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Cerco di calmare, ma pare che è uguale star con o senza me

[Outro: tha Supreme]

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Yeah, yeah

Le solite pare

Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, yah

Mi volevo sbronzo per stare al mondo, tu-uh-uh-uh-uh lo sai

Le solite pare, ma so di cambiare, l’ho giurato a te

Le solite pare

Le solite pare