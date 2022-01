Fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 2021. Questa è la richiesta che il pubblico sta facendo in queste ore sui social e sul web mentre Alfonso Signorini continua a fare orecchie da mercante. La signora della lirica non solo è finita nel mirino del popolo di Twitter ma c’è qualcuno che ha pensato bene di organizzare una petizione per sbatterla fuori dalla casa. Migliaia di firme sono state già raccolte e provano il fatto che forse non ci siano davvero tutti questi voti a favore di Katia Ricciarelli almeno non tanti da renderla immune ogni settimana, come andrà a finire per lei adesso?

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli finisce col discutere con Lulù e se in passato le due sono finite allo scontro anche per via della nomination e delle parole dure usate dalla soprano (che ha definito l’ereditiera addirittura una scimmia), questa volta le cose sono andate diversamente. L’ex moglie di Pipo Baudo è infastidita dall’atteggiamento di alcuni concorrenti della casa al momento dell’arrivo di Kabir Bedi e così, seduta a tavola, ha iniziato: “Facciamo la figura dei peracottari davanti ai nuovi arrivati”.

L’affermazione mette subito in crisi Lulù e Sophie che sono sicure di non essere state cafone in nessuna occasione e a quel punto gli animi si scaldano e la Ricciarelli intima alla principessa etiope di stare zitta: “Stai zitta e vattene a mangiare di là, str*nza“. A quel punto Lulù non si trattiene, come spesso ha fatto in passato, e risponde a tono: “Ma str*nza sarai tu. Ma io mangio dove mi pare, che pensi di essere la padrona della casa?”.

Katia a Lulù: "Vai a scuola… 🥶al tuo paese🥶 che forse non ti hanno insegnato nulla"

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

Al grido di Fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 2021, il pubblico fa notare che la cantante cade di nuovo nel suo essere forse un po’ razzista (accusa che continuano a farle ormai da mese) con la frase: “Ma vai a scuola, al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente”. A quel punto la Selassié replica in inglese e poi le si avvicina: “Io sono nata in Italia, non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituato male nella vita, ti hanno fatto sentire troppo stoc**o”. Anche questa volta Alfonso Signorini farà finta di niente?