Kabir Bedi al Grande Fratello Vip 2021. Questa è la notizia che arriva a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del reality show di Canale5 che andrà in onda oggi per la gioia dei fan. Gli ascolti non sono lusinghieri in queste settimane ma questo non ha fermato Alfonso Signorini che si prepara al giro di boa in vista della finale slittata al prossimo mese di marzo. La novità della serata, tra baci passionali e strani avvicinamenti, è sicuramente l’ingresso nella casa del Sandokan per eccellenza, Kabir Bedi.

Questo non fa altro che confermare che il 2022 sarà l’anno di Sandokan e non solo perché l’attore che gli ha prestato il volto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e, con molta probabilità, vi rimarrà fino al prossimo mese di marzo, ma perché la serie riprenderà vita molto presto.

Nei mesi scorsi è stato annunciato che l’attore turco Can Yaman sarà presto davanti alla macchina da presa per regalare nuova vita al personaggio e alla serie di Sandokan e per questo sarà curioso vedere l’originale, qualche anno dopo, in tv al Grande Fratello Vip 2021.

La decisione di Signorini e i suoi è stata già bocciata sui social dove in molti hanno fatto notare che l’età media dei concorrenti si sta alzando a vista d’occhio e ancora una volta la delusione non manca. Tra personaggi che non sono vip ed ex vip ormai un po’ troppo avanti con l’età, il cast del GF Vip continua a finire nel mirino dei detrattori del programma, le cose miglioreranno nei prossimi giorni?

Tenendo conto dei rumors (che parlano di un possibile ingresso di Delia Duran) sembra proprio di no.