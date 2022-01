Nei 5 più grandi successi dei REM c’è tutta la storia di una band che ha fatto da colonna portante della scena rock internazionale degli ultimi 40 anni. Trascinati dalla voce ipnotica di Michael Stipe, oggi si fanno sentire per la loro assenza. Il 21 settembre 2011 la band ha chiuso i battenti di comune accordo, ma non prima di aver lasciato in eredità canzoni iconiche.

Losing My Religion (1991)

Canzone-simbolo dei REM, Losing My Religion è stata composta da Peter Buck per puro caso mentre strimpellava un mandolino, strumento con il quale ha registrato il riff principale.

Shiny Happy People (1991)

Forte della partecipazione di Kate Pierson dei B-52’s, Shiny Happy People è un esperimento pop dei REM che allo stesso tempo mette in risalto i difetti della società perfetta, come si evince anche dal video ufficiale. Secondo alcuni, il testo e il video del brano sarebbero ispirati a un poster della propaganda cinese in cui tante persone felici si tengono per mano, ma tale ipotesi non è mai stata confermata dalla band statunitense.

Everybody Hurts (1993)

Ballata dedicata a chi si sente perduto tanto da accarezzare il pensiero del suicidio, Everybody Hurts gode di un arrangiamento firmato da John Paul Jones, bassista dei Led Zeppelin. La frase: “Hold on!” (“resisti”) è la principale chiave di lettura di tutto il brano, un grido di incoraggiamento e un invito alla solidarietà.

It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) (1987)

Tutti la conosciamo per la versione in italiano di Luciano Ligabue. Questo brano prende ispirazione da La Guerra Dei Mondi di Orson Welles ed è un rock trascinante tra i più amati dai fan dei REM.

Document EMI

0077771320026

Bad Day (2003)

Bad Day, sulla scia di It’s The End Of The World, è un piccolo capolavoro che non può mancare tra i più grandi successi dei REM.