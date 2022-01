I migliori riff di John Paul Jones accompagnano, come la storia insegna, quasi tutte le migliori intuizioni di Jimmy Page e dimostrano che c’è ancora tanto da fare nel dibattito che mette di fronte bassisti e chitarristi in termini di importanza nella band. Quando si parla dei Led Zeppelin, tuttavia, tutto si fa più difficile. Quattro ragazzi con un talento e una potenza senza eguali, dalla voce rock blues di Robert Plant alle bombe atomiche di John “Bonzo” Bonham. Ogni loro partitura è lo stato dell’arte del rock, e nel risultato abbiamo sempre un puzzle di bellezza e perfezione.

Whole Lotta Love (1969)

È vero che i meriti di Whole Lotta Love sono sempre andati a Page, grazie a quel riff ipnotico che oggi è riconosciuto tra i più belli della storia del rock. Eppure, proviamo ad immaginare questo brano senza l’apporto di John Paul Jones e senza i suoi proiettili d’ottava nello special: capiremmo che il basso è tutto.

Good Times Bad Times (1969)

Il contributo di John Paul in Good Times Bad Times è un capolavoro di scale e potenza blues: la sua bass line è la colonna portante di tutto il brano, dove sia lui che Bonham hanno dato il massimo.

Ramble On (1969)

Ramble On non può certo mancare dall’elenco dei migliori riff di John Paul Jones: la sua scala delicata che esplode nel ritornello su note in levare è un esempio di virtuosismo compositivo.

Heartbreaker (1969)

Basso distorto, slide e unisono con la chitarra sul riff principale: Heartbreaker entra nella storia anche per questo, una delle migliori intuizioni di John Paul Jones.

Immigrant Song (1970)

Che dire di Immigrant Song? Una cavalcata di guerra scandita dall’accoppiamento Bonham-Jones, che in questo brano snocciola scale velocissime senza le quali non avremmo tutta la potenza che riconosciamo.