Da qualche ora le frequenze TV stanno subendo delle variazioni in virtù del passaggio al DVB-T2 (vi ricordiamo che a partire dal 1 luglio 2022 la banda 700MHz dovrà essere liberata per il 5G). La prima cosa da chiarire è che occorre effettuare una risintonizzazione dei canali, specie se possedete apparecchi televisivi un po’ in là con gli anni (le TV di ultima generazione prevedono la risintonizzazione automatica dei canali anche da spenta, quindi non si corre il rischio di pedersi alcunché).

L’aggiornamento delle frequenze TV ha avuto inizio il 3 gennaio, ma proseguirà progressivamente a seconda delle aree geografiche del Paese, in base ad un calendario elaborato dal MiSE. Nei prossimi mesi occorreranno più risintonizzazioni, fino alla fine del processo di ricollocazione delle frequenze TV per il passaggio al DVB-T2. Si è partiti da Nord Italia, che farà un po’ da banco di prova per il resto del Paese. Non vi scoraggiate nel caso in cui uno o più canali non saranno più visibili nemmeno dopo la risintonizzazione: potrebbe dipendere dall’antenna (non del tutto idoneo alla ricezione delle nuove frequenze), e non dalla TV (che non sarete mai costretti a buttare).

Nel caso bisognerà rivolgersi ad un buon antennista, magari non da chiamare subito visto che sono previsti, nei prossimi mesi, tanti altri cambiamenti nelle frequenze TV dato il progressivo spegnimento della codifica MPEG2. Adesso non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, sperando non abbiate problemi nel ritrovare i vostri canali preferiti nonostante il cambio delle frequenze TV (purtroppo inevitabile per i motivi che vi abbiamo appena spiegato relativamente del passaggio della banda 700 MHz al 5G). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

