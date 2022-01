C’è molto di più, rispetto ai 5 migliori brani sul Capodanno, ma non sono noti a tutti. Il passaggio dal vecchio al nuovo, scandito dalla mezzanotte, ha sempre ispirato gli artisti che nella loro esperienza discografica hanno dedicato un piccolo spazio alle emozioni provate con l’arrivo dell’anno nuovo. Non sono mancate, come andremo a vedere, occasioni in cui al testo celebrativo si unissero riflessioni sull’attualità e sui problemi del mondo, oltre a forti messaggi di pace.

U2 – New Year’s Day (1983)

New Year’s Day è il brano più ricorrente della fine dell’anno. Tutt’altro che una canzone da trenino o da balli di gruppo: in questo brano in perfetto stile post-punk gli U2 si ispirano al movimento Solidarność, anche se inizialmente Bono Vox voleva dedicare il testo alla moglie Ali Hewson. Iconico è il giro di basso di Adam Clayton, colonna portante dell’intero arrangiamento.

War (Remastered) War - Remastered by U2 (2008-07-22)

Pink – Raise Your Glass (2010)

Dal mood decisamente diverso dal capolavoro degli U2, Raise Your Glass di Pink è un invito a buttarsi in pista e “alzare i calici”, appunto, per brindare e lasciarsi ogni cosa alle spalle per guardare al futuro. Per l’occasione la popstar celebra anche la fiducia che i suoi fan le hanno rivolto in tanti anni di carriera.

Taylor Swift – New Year’s Day (2017)

Una ballata soft e intensa, perfetta per la fine del party del veglione di Capodanno. Taylor Swift immagina ciò che resta dopo i baci e gli abbracci di mezzanotte e lo traduce in musica.

Sting – Brand New Day (1999)

Un nuovo anno come un nuovo inizio, questa la filosofia proposta da Sting nel singolo Brand New Day uscito in corrispondenza del 2000, quando c’era tanta paura delle conseguenze del millenium bug.

ABBA – Happy New Year (1980)

Happy New Year degli ABBA non può mancare tra i migliori brani sul Capodanno: una canzone corale e piena di energia positiva, ingredienti necessari per ripartire.