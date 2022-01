Il Realme GT2 Pro sarà presentato il 4 gennaio, e presenterà un comparto fotografico di tutto rispetto. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il device, che aveva già ricevuto la certificazione TENAA (ve l’avevamo raccontato in questo articolo), includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX766 con OIS da 50MP, uno secondario 50MP (FOV da 150°) ed un terzo da 2MP, con tecnologia microscopica. In particolare, il tipster Digital Chat Station ha fatto sapere che il Realme GT2 Pro godrà di una profondità di campo migliorata di 4 volte con distanza dagli oggetti di circa due volte (gli esperti capiranno di cosa stiamo parlando e le potenzialità messe a disposizione dal produttore cinese nel campo della fotografia mobile).

L’OEM cinese offrirà anche la capacità di sapere distinguere gli oggetti inquadrati, come nel caso di acqua e pelle. Sarà un device davvero particolare il Realme GT2 Pro, soprattutto dal punto di vista fotografico. Il comparto multimediale consentirà di catturare scatti altamente creativi, in ogni contesto. Il Realme GT2 Pro ricordiamo aver anche ottenuto la certificazione internazionale di sostenibilità e carbonio (ISCC), che attesta che il materiale di cui è composto rispetta l’ambiente (si tratta di un biopolimero ecologico fatto di pasta di carta, il cui design è stato curato dal giapponese Naoto Fukusawa).

Ci sono tante ragioni per cui potrebbe venirvi voglia di comprare il device, ve lo possiamo assicurare. Aspettiamo il 4 gennaio, giorno della sua presentazione, per capire quanto esattamente costerà e se arriverà anche in Europa (a noi piacerebbe molto vederlo disponibile anche nel nostro mercato, sempre nel caso in cui mantenesse un prezzo ragionevole). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

