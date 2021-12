Sta per arrivare sul mercato il nuovo Realme GT2 Pro, che ha da poco ottenuto la certificazione internazionale di sostenibilità e carbonio (ISCC), a dimostrazione che il materiale con cui è stato realizzato rispetta a pieno l’ambiente. Parliamo di un biopolimero ecologico a base di pasta di carta (Paper Tech Master Design), con l’intervento del designer nipponico Naoto Fukusawa.

Come riportato da ‘phonearena.com‘, il Realme GT2 Pro si distinguerà in due modelli, RMX3300 e RMX3301. Il primo avrà uno schermo QHD+ da 6.7 pollici con risoluzione pari a 3216 x 1440 pixel, e sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 a 4nm (prodotto da Samsung Foundry), con 8/12GB di RAM e 128/256/512GB di storage interno. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50MP ed un ultra-grandangolare a 150° (la fotocamera frontale sarà composta da una selfie-cam da 32MP). La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 65W (c’è chi dice si spingerà anche oltre, ma meglio non sbilanciarsi). Il dispositivo monterà anche un lettore di impronte digitali in-display e la compatibilità con le reti 5G. Parliamo di un prodotto eco-friendly, che verrà lanciato in Cina il prossimo 4 gennaio, per poi arrivare prossimamente negli altri mercati (probabilmente nel corso delle settimane successive, non dovrebbe passare troppo tempo prima di fare la sua conoscenza anche altrove).

Non ci stupirebbe vedere il Realme GT2 Pro raggiungere un certo successo, anche perché il produttore sta lavorando molto bene proponendo dispositivi di alto livello senza pretendere un tornaconto esagerato in termini di cartellino (cosa che non capita spesso quando si parla di top di gamma). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

