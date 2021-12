Sono stati annunciati gli ospiti di Capodanno In Musica, il Capodanno di Canale 5 in diretta stasera per festeggiare con tanta musica il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Inizialmente in programma in piazza a Bari, l’evento è stato spostato al Teatro Petruzzelli a causa delle norme anti-covid valide per tutto il periodo delle festività che vietano eventi che possano generare assembramento, anche all’aperto.

Salta quindi il Capodanno di Canale 5 in piazza per spostarsi in teatro, al chiuso, con ingresso del pubblico contingentato e regolamentato, possibile solo attraverso biglietti gratuiti su prenotazione, già esauriti.

Alla conduzione del concerto di Capodanno di Canale 5 ci sarà di nuovo Federica Panicucci. A lei il compito di accompagnarci verso la fine dell’anno in corso per traghettare il pubblico Mediaset nel 2022.

A differenza di quanto previsto inizialmente, stasera non ci sarà Al Bano, risultato positivo al Coronavirus nelle scorse ore. Il cantante non prenderà parte allo spettacolo. Non ci saranno neanche Pio e Amedeo, previsti per l’intrattenimento comico, anche loro sono risultati positivi al Covid-19 dopo tampone di verifica.

Al Capodanno in Musica su Canale 5 arrivano Ermal Meta, Fabio Rovazzi e i Tiromancino. Si aggiungono ad ospiti come Annalisa, Emma Muscat, Sottotono, Federico Rossi e molti altri.

Al Capodanno di Canale 5 ci saranno i Boomdabash e Alessandro Casillo ma anche The Kolors, Vegas Jones e ancora Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Riki e Rocco Hunt.

L’appuntamento è su Canale 5 oggi, venerdì 31 dicembre, in diretta da Bari alle ore 20.40, anche in streaming su Mediaset Play.

Gli ospiti di Capodanno In Musica su Canale 5

Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Sergio Sylvestre, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, Ermal Meta, Fabio Rovazzi e i Tiromancino.