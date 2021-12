Nei 5 più grandi successi dei Jamiroquai ci sono i manifesti più importanti della scena acid jazz e funk mondiale: non esiste brano della band di Jason Kay che non abbia groove, che non abbia forza o non abbia originalità. Dal 1992 i Jamiroquai portano nel mondo una musica energica e tutta da ballare con stile, con pezzi che oggi fanno scuola tra gli artisti che decidono di esplorare il funk senza scadere nei cliché del mainstream.

Virtual Insanity (1996)

Virtual Insanity gode anche del successo del video di Jonathan Glazer, quello in cui Jason Kay sembra ballare su un pavimento scorrevole mentre le pareti restano ferme, quando è vero il contrario. Nel 1997 Virtual Insanity raggiunge la prima posizione nelle chart italiane.

Cosmic Girl (1996)

Cosmic Girl non manca tra i più grandi successi dei Jamiroquai: anche in questo caso abbiamo un brano pieno di groove e un video speciale in cui vediamo una gara tra due auto da corsa. La Ferrari F40 appartiene a Nick Mason dei Pink Floyd.

Deeper Underground (1998)

Basso distorto e beat audace, Deeper Underground fa parte della colonna sonora del film Godzilla ed è incluso nell’album Synkronized (1998). Memorabile è la versione live eseguita all’Arena di Verona di cui esiste il video ufficiale su YouTube, con chitarre più presenti e un BPM più veloce.

Canned Heat (1999)

Anch’esso contenuto in Synkronized, Canned Heat ha tanto della disco music degli anni ’70 grazie al groove frenetico e all’ampio ricorso degli archi che impreziosiscono la linea vocale di Jason Kay. Colonna vertebrale è il giro di basso, che si muove tra ottave e dà al brano la chiusura definitiva.

You Give Me Something (2001)

You Give Me Something non può certo mancare tra i più grandi successi dei Jamiroquai, sia per l’intensità che per l’inconfondibile taglio jazz-funk di cui la band britannica è tra i portavoce più autorevoli.