Uno dei dubbi più grandi in Italia, da alcune ore a questa parte, riguarda la storia della quarantena eventualmente rimossa per i bambini vaccinati, in caso di contatto con un positivo. Come tutti sanno, a breve la misura diventerà ufficiale per tutti coloro che si ritrovano con dose booster, o con la seconda dose da meno di quattro mesi. Da quando scatterà il provvedimento in questione? La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 gennaio, come vi abbiamo ricordato attraverso l’articolo pubblicato in mattinata.

Il tema scuola e da quando la quarantena verrà tolta ai bambini vaccinati

Andiamo per gradi. Al momento non si hanno ancora certezze su come verrà gestita la situazione scuola. Con la crescita dei contagi, seppur ormai da tempo non possa più essere questo l’unico parametro sul quale ragionare, ancora non è sicura la ripresa della didattica in presenza dopo le vacanze natalizie. Detto questo, resta da regolamentare la questione della quarantena dei bambini vaccinati, nel momento in cui si registrerà un caso positivo all’interno della classe.

La questione è abbastanza complessa e per nulla definita. Premesso che al momento della ripresa della scuola avremo i primi bambini con doppia dose del vaccino, per la scuola si aspettano notizie ad inizio anno. Almeno questo è quello che avrebbe detto l’apposito ministero. Per farvela breve, sulla scuola si sono presi un altro po’ di tempo, probabilmente con l’intento di capire come evolverà il virus nei prossimi giorni. Il suo impatto sugli ospedali e la sua diffusione, senza dimenticare che a breve avremo ulteriori dati su Omicron.

In sostanza, al momento futuro incerto anche per i bambini vaccinati. In tanti ritengono che la decisione più saggia possa essere quella di estendere anche a loro l’abolizione della quarantena in caso di contatto con un positivo, per evitare continui blocchi relativi ad intere classi e magari incentivare la vaccinazione per questa fascia.