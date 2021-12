A Discovery of Witches Il Manoscritto delle Streghe 3 è ormai dietro l’angolo. Il capitolo finale dell’amata serie tv è pronto a fare il suo debutto sullo schermo anche in Italia concludendo così la sagra del manoscritto e anche la travagliata storia d’amore tra Matthew e Diana. A Discovery of Witches Il Manoscritto delle Streghe 3 si concluderà con la terza stagione che prenderà il via il 7 gennaio prossimo nel Regno Unito su Sky Max e anche in Italia su Sky Serie.

Il capitolo finale andrà in onda con due episodi a settimana fino al 21 gennaio quando in una serata potremo vederne ben tre chiudendo così questo mistero legato al Manoscritto, ai poteri di Diana e al suo rapporto con il bel vampiro Matthew. La sinossi dei nuovi episodi rivela che i due torneranno nel presente e verranno a conoscenza della tragedia avvenuta a Sept-Tours.

Ecco il trailer dell’ultima stagione della serie:

I due protagonisti saranno chiamati a trovare le pagine mancanti del Libro della vita e il libro stesso prima che sia troppo tardi visto che i loro nemici stanno unendo le forze e un mostro legato al passato di Matthew sta aspettando il momento per vendicarsi. Presto la rivoluzione sarà in atto e a quel punto non tutti i protagonisti della serie continueranno a vivere, a chi spetterà il sacrificio finale?

Il progetto si ispira alla trilogia di romanzi scritta da Deborah Harkness e i protagonisti sono Teresa Palmer e Matthew Goode e intorno a loro gireranno tutti gli altri personaggi, storici o nuovi che arriveranno per chiudere in bellezza la trilogia.

Alla regia di A Discovery of Witches Il Manoscritto delle Streghe 3 sono impegnati Jamie Donoughe e Debs Paterson, mentre la sceneggiatura è firmata da Lisa Holdsworth, Helen Raynor, Michelle Gayle, Christopher Cornwell, Matt Evans.