A Discovery of Witches 3 ci sarà. Questo è il responso arrivato proprio in queste ore che non fa altro che confermare i rumors che erano già nell’aria ormai da un po’. La serie tv Sky con Matthew e Diana tornerà proprio per il terzo e ultimo capitolo, quello che possiamo definire il gran finale tratt da ‘Il bacio delle tenebre’, il terzo e ultimo volume della ‘Trilogia delle anime’ della scrittrice Deborah Harkness da cui è nata la serie. Proprio il 9 febbraio scorso sono iniziate le riprese della terza stagione che riporterà sullo schermo proprio il vampiro Matthew e la strega Diana al più tardi a gennaio del 2022, quindi esattamente un anno.

ATTENZIONE SPOILER!

La seconda stagione della serie si è conclusa proprio sabato sera e A Discovery of Witches 3 sta già prendendo forma iniziando proprio da quello che abbiamo visto nel gran finale, ovvero nel nono e decimo episodio. Quello che sappiamo è che i nuovi episodi saranno ambientati di nuovo nel presente visto che la coppia di protagonisti si è preparata di nuovo a saltare nel tempo per tornare a ‘casa’ e che Knox e Gerberto hanno capito che devono recuperare le tre pagine mancanti dell’Ashmole 782 per far manifestare il libro.

Dall’altro lato, sappiamo bene che Domenico si è messo sulle tracce di un vampiro rabbioso che non è altri che Benjamin Fuchs, una vecchia conoscenza di Matthew. Adesso che sappiamo che lui ha la rabbia nel sangue e che Diana è sicuramente la strega della Profezia, colei che grazie al Libro della Vita cambierà per sempre il destino delle creature, cos’altro potrebbe succedere adesso? La Congregazione rischia di finire in frantumi per via della loro unione e per l’arrivo della figlia strega dei demoni Nathaniel e Sophie? Come reagirà Matthew quando scoprirà che Ysabeau probabilmente sa qualcosa in merito alla pagina mancante relativa ai vampiri?

In A Discovery of Witches 3 tornerà in scena Gallowglass, il “nipote” di Matthew, interpretato da Steven Cree ma non quello in versione Cinquecento, ma quella contemporanea e questo significa che sarà un po’ diverso, ma quanto?