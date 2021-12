Nei più grandi successi di Christina Aguilera c’è tutto il talento vocale di una popstar iconica, capace di spostarsi tra l’r’n’b più classico al pop più mainstream, ma passando per il rock, lo swing, il blues e il gospel. La voce più potente del soul pop degli ultimi 20 anni ci ha regalato canzoni intramontabili che ancora oggi fanno scuola tra gli artisti contemporanei e sono tra i più richiesti durante i concerti dell’artista newyorkese.

Genie In A Bottle (1999)

Singolo di debutto di Christina Aguilera, Genie In A Bottle racconta l’attrazione irresistibile verso un uomo. Il testo fu considerato troppo audace per un’artista così giovane, per questo fu in parte censurato per poter essere mandato in onda sulle stazioni radiofoniche.

Lady Marmalade (2001)

Cover delle leggendarie Labelle, Lady Marmalade è una hit all-star in cui Christina Aguilera duetta con Pink, Lil’Kim, Mya e Missy Elliott, che è anche produttrice del brano. La canzone fa parte della colonna sonora del film Moulin Rouge! (2001) e ancora oggi è una delle migliori cover della hit iconica delle Labelle.

Beautiful (2002)

Beautiful è la ballata più amata di Christina Aguilera. Scritta da Linda Perry, racconta l’importanza del self-empowerment contro ogni forma di bullismo ed emarginazione. Ancora oggi Beautiful è uno dei brani motivazionali più belli della storia della musica.

Fighter (2003)

Dall’uscita di Fighter, i fan di Christina Aguilera si definiscono “fighters”. Capolavoro rock e r’n’b, il brano vanta la presenza di Dave Navarro (Jane’s Addiction, Red Hot Chili Peppers) alle chitarre e un forte messaggio di consapevolezza alla fine di una relazione andata male.

Candyman (2007)

In Candyman troviamo un campionamento della canzone Tarzan And Jane Swingin’ On A Vine cantata dai Marines, ma soprattutto un’atmosfera che è propria dei brani cantati dalle girl band nei primi decenni del ‘900.

