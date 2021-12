Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi. A distanza di tre anni da quel mitico scontro televisivo al Grande Fratello Vip, quando la conduttrice ha preso per le orecchie l’ex re dei paparazzi pronto a rovinare la sua vita con presunte foto e voci sul tradimento del marito, Corona è tornato all’attacco. Ospite su Canale 21 l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ai microfoni del conduttore Peppe Iodice non risparmiando niente e nessuno.

I presupposti per sollevare un polverone sono arrivati subito visto che Fabrizio Corona non ha smentito le sue manie di grandezza e di superiorità spiegando sin da subito: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”.

Dopo la sua frase alla Pippo Baudo, Fabrizio Corona ha iniziato a fare un po’ di meno spiegando il nesso con loro. L’ex re dei paparazzi ha nominato Elisabetta Gregoraci ammettendo di essere stato lui a farla fidanzare con Flavio Briatore e anche sulla sua amica nemica Ilary Blasi non si è tirato indietro nonostante i conti in sospeso che li legano ormai da anni.

In particolare, l’ex re dei paparazzi ha rilanciato: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”. Al momento la moglie di Francesco Totti non ha ancora risposto alla provocazione, almeno non lo ha fatto via social, ma sappiamo bene che dietro la sua apparente calma si nasconde ben altro, quale sarà la sua mossa? Sicuramente le conseguenze alle sue azioni non mancheranno.