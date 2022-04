Fabrizio Corona a processo. Questa la decisione del gip a seguito dell’opposizione sollevata dagli avvocati dei Ferragnez dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano della querela presentata sia nei confronti del re dei paparazzi che nei confronti del giornalista che aveva realizzato l’intervista. Da un’intervista rilasciata da Corona, infatti, è partita l’intera vicenda.

La diffamazione contro Fedez e Chiara Ferragni

Come ricostruisce Corriere Della Sera, nel 2019 Fabrizio Corona aveva rilasciato un’intervista in cui aveva definito “ebeti” Fedez e Chiara Ferragni, con allusioni alla loro vita privata e la tesi secondo la quale la coppia avrebbe programmato il sesso della figlia, la secondogenita Vittoria, per fini editoriali.

La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela presentata sia nei confronti di Corona che nei confronti del giornalista che aveva realizzato l’intervista. Secondo il pm, infatti, quelle esternazioni non avevano “contenuto diffamatorio” in quanto “talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni”.

Nel mese di gennaio gli avvocati della coppia avevano presentato un’ulteriore querela nei confronti del re dei paparazzi, dopo che quest’ultimo avrebbe deriso l’ultimo disco di Fedez su Instagram apponendo la parla “archiviata” in merito alla richiesta della Procura di Milano.

Fabrizio Corona a processo

La vicenda continuerà con Fabrizio Corona a processo. Il gip, infatti, ha accolto l’opposizione sollevata dagli avvocati Gabrile Minniti (legale di Chiara Ferragni) e Andrea Pietroluzzi (legale di Federico Lucia) e ha ordinato al pm l’imputazione coatta nei confronti di Fabrizio Corona, sostenendo che l’espressione utilizzata nel corso dell’intervista era un “epiteto riferito alla loro persona del tutto gratuito” mentre, in merito ai riferimenti alla piccola Vittoria riguardava la “sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito”.

Infine, sempre il gip, ha risposto alla difesa di Corona che parlava di “iperboli espressive”: “L’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica”. Per il momento i 3 protagonisti non hanno rilasciato commenti sui social.