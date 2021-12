Alex Belli squalificato al Grande Fratello Vip 2021 e Alfonso Signorini finisce nuovamente sotto accusa. Il conduttore ieri sera ha tenuto il timone della trasmissione facendo finta che le polemiche su Soleil Sorge e la presunta bestemmia non esistano con buona pace di Stefano Bettarini e Filippo Nardi che sui social continuano a ribadire il concetto dei due pesi e due misure.

Ieri sera tutto è passato in secondo piano soprattutto perché Alfonso Signorini ha avuto modo di battere ancora sul triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quando quest’ultima ha nuovamente inveito contro l’attore perché sicura che ci sia dell’altro tra loro, ecco il colpo di scena. Alex Belli prova nuovamente ad annunciare il suo addio alla casa ma Signorini lo trattiene proprio per fargli incontrare la moglie.

In quel momento ecco arrivare l’addio: Alex Belli squalificato al Grande Fratello Vip 2021 perché ha infranto le regole anti Covid entrando in contatto con la moglie. Quando Delia Duran mette il marito davanti al fatto compiuto, ovvero il suo atipico rapporto con Soleil, lui decide di andare incontro alla moglie facendo scattare l’automatica squalifica per aver violato le norme e poi spiega: “Questa è una bolla, volevo andar via l’altro giorno ma la porta era chiusa”.

Anche in questo caso non sono mancate le polemiche perché in molti non credono al suo comportamento e ai suoi sentimenti per Soleil e la stessa Adriana Volpe ha fatto notare che ci sono le porte di sicurezza sempre aperte se qualcuno volesse uscire.

Durante la discussione, arriva anche Soleil per portare la valigia a Belli: “Ora spero che risolviate i vostri problemi”. Proprio lei è rientrata in casa pronta per quella che tutti hanno già definito l’operazione pulizia ovvero il momento in cui andrà avanti come una vittima del comportamento di Alex riconquistando l’affetto di parte del pubblico, o almeno così spera Alfonso Signorini che continua a proteggerla.