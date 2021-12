Il lunedì è arrivato e con esso anche la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui i vip decideranno di rimanere o meno. La speranza di molti, però è che Alfonso Signorini affronti una questione che sta molto a cuore a Stefano Bettarini e a chi, come lui, ha dovuto lasciare il gioco o è stato punito per bestemmie o parole poco consone al gioco. Al centro della diatriba c’è una frase di Soleil Sorge, una delle protette di questa edizione, almeno secondo i detrattori del conduttore.

Ma cosa è successo di preciso? Proprio mentre Soleil Sorge era stesa sul divano se ne è uscita fuori con un’espressione in inglese, quella che possiamo definire una vera e propria bestemmia: “Oh my fu*king God“. Proprio per questo in molti hanno chiesto l’espulsione della concorrente più discussa di questa edizione mentre altri continuano a ribadire che il senso non è quello di una bestemmia se rapportato al modo di dirlo in inglese.

Ecco il video incriminato:

A prendere la palla al balzo ci ha pensato Stefano Bettarini che continua ad inveire contro Alfonso Signorini reo di usare due pesi e due misure e al suo fianco si schiera anche Filippo Nardi che sui social scrive: “Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: “oh my fu..ng God!” = “oh mio fott.to Dio!” A me sembra una bestemmia. Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla)“.

Al momento il Grande Fratello Vip 2021 non ha annunciato nessun provvedimento ma siamo sicuri che questa sera i colpi di scena non mancheranno visto che i vipponi dovranno scegliere se continuare questa avventura o lasciare la casa, Soleil compresa.