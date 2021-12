Quello di Abu Dhabi è il GP di Formula 1 più atteso della storia. Testa a testa in prima fila il pluricampione del mondo Hamilton e l’astro nascente Verstappen si contenderanno la vittoria nel mondiale di Formula 1. La fibrillazione attraversa la pista, i box, le tribune del circuito di Yas Marina tra le dune del deserto e contagia tutti gli appassionati di Formula 1.

Ma non solo. Quando la competizione raggiunge questi livelli, la Formula 1 dilata i suoi confini anche a coloro che abitualmente non seguono gli sport motoristici e che al momento della partenza resteranno incollati al televisore. Gli ingredienti per un grande spettacolo ci sono tutti. Dopo gli anni della Formula Noia con scuderie e piloti tiranni , la Formula 1 ha ritrovato grazie al duello Mercedes-Red Bull enorme interesse.

ARTICOLI CORRELATI

I due rivali sono a pari punti nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1. Verstappen è in pole position per pochi centesimi di secondo, ma sulla griglia di partenza avrà al fianco Hamilton. Due campioni ed un GP da correre con tutti gli altri, a cominciare dall’impotente Ferrari, a far da comprimari alla sfida titanica.

Dopo le polemiche e l’autoscontro del GP di Dubai i timori sono palesi. Per tutta la settimana le autorità sportive hanno raccomandato ai team ed ai piloti di rispettare la massima correttezza sportiva. Ad Abu Dhabi andrà in onda uno spot planetario per la Formula 1. Serve un duello leale fino all’ultimo centimetro e non una diatriba da risolvere in var room o peggio ancora in un’aula di tribunale.

Chi vincerà il Mondiale di Formula 1. Il campione super esperto ma per nulla appagato o l’emergente che ha davanti un futuro radioso? Negli ultimi GP l’olandese volante ha accusato qualche battuta a vuoto ed a permesso al rivale di recuperare punti e posizioni. Oggi partono entrambi da zero. Tutto quello che è successo prima non conterà nulla. Servirà solo dare tutto ed anche di più non appena si spegneranno i semafori della partenza. A voi e fateci divertire!!!

Continuate a seguire Optimagazine. Attualità, Serie TV, Musica e Spettacolo