Alba color rosso Ferrari in Australia. Charles Leclerc ha vinto anche agli antipodi consolidando il suo primato nella classifica piloti. La Ferrari ha incrementato anche il vantaggio, nella graduatoria costruttori, a discapito delle Red Bull e delle Mercedes. Per la Ferrari quello australiano è stato il week end perfetto.

La Ferrari di Charles Leclerc ha guidato il plotone fin dal primo turno di prove. Partita in pole position, la Ferrari è sempre riuscita a tenere a bada tutte le scuderie rivali nonostante alcune interruzioni con l’ingresso della safety car (leggi di più)

Dopo le prime tre gare esotiche, la Ferrari e la Formula 1 approdano in Europa. Il prossimo Gran Premio è in programma ad Imola. Ed è fin troppo facile prevedere che una marea rossa di tifosi invaderà l’Autodromo Dino Ferrari per spingere Leclerc all’ennesimo trionfo.

Siamo solo alla prime gare. Il campionato è ancora lungo, anzi lunghissimo. Ma la Ferrari, in questo momento ,sembra davvero imbattibile. Dopo anni di umiliazioni , il rosso Ferrari torna finalmente a splendere per la gioia di tutti gli appassionati di motori. Una Ferrari dimessa ed inerte come quella delle passate stagioni era una ferita mortale non soltanto per i tifosi italiano ma per tutti gli amanti della velocità. La Ferrari, come MSC Crociere sponsor del Mondiale, è un’icona del made in Italy. Ferrari, in tutto il mondo , è sinonimo di eccellenza, ingegno, stile.

Rivedere la Ferrari in grande spolvero riaccende anche l’interesse generale verso la Formula 1 che ha sofferto non poco per la pandemia e per l’eclisse della scuderia di Maranello. Il duro lavoro nei rispetto del nuovo regolamento ha pagato. La Ferrari domina ed il Cavallino rampante vola

