La Ferrari continua a deludere in Formula 1. Il podio è un lontano miraggio per la Ferrari che vive una delle stagioni più mortificanti della sua lunga storica motoristica. Ma il brand Ferrari continua ad esser un’icona vincente dell’italian style nel mondo intero.

Ferrari arranca in pista mangiando la polvere delle auto rivali, ma sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia conquista la pole position. Il film dedicato alla Ferrari del regista Michael Mann ha ricevuto un’accoglienza trionfale in Laguna conquistando immediatamente il pubblico, la critica ed i social.

La storia di Enzo Ferrari e delle sue rosse creature rombanti lascia gli spettatori con il fiato sospeso dal primo all’ultimo frame. La trama di Ferrari è incalzante come quella di un Gran Premio. Le grandi vittorie e le tremende sconfitte. Le gioie divine ed i lutti terribili: quello di Enzo Ferrari è un mito senza tempo che attraversa le generazioni ed il mondo a prescindere completamente dai pessimi risultati sportivi.

Tre sono i colori – afferma Marino Bartoletti ne “La cena degli dei” – dello sport in Italia: l’Azzurro della Nazionale di Calcio, il Rosa del Giro d’Italia, il Rosso Ferrari. Questi tre colori a volte possono apparire sbiaditi in campo, in strada ed in pista ma nell’immaginario personale e collettivo sono sempre brillanti. Ferrari è simbolo universale di progresso, velocità, coraggio, sfida al limite. Una miscela appassionante e vitale, un brivido che da Maranello attraversa il mondo intero.

I protagonisti Adam Driver ( nomen omen) e Patrick Dempsey arricchiscono la vicenda Ferrari aiutando ad apprezzare la grandezza e la miseria dei protagonisti senza mai cedere all’agiografia ed alla demonizzazione ideologica. In attesa che la Ferrari torni a vincere in pista per intanto i produttori del film possono godere dei primati del botteghino e della rassegna stampa. Il film Ferrari il GP di Venezia l’ha già vinto.

