Festeggia oggi l’ottantesimo compleanno Giacomo Agostini una delle leggende dello sport mondiale. Giacomo Agostini ha vinto quindici titoli mondiali diventando negli anni Sessanta e Settanta sinonimo di motociclismo. Giacomo Agostini ha avuto il grande merito di modernizzare la sua disciplina sportiva calamitando l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo (leggi di più).

Giacomo Agostini era inconfondibile. Ha creato uno stile di guida ma anche di vita. Il campione delle due ruote che s’impone in pista ma anche sui rotocalchi trasformando uno sport di nicchia in un evento globale. Giacomo Agostini a bordo della mitica MV Augusta è persino un’icona di quell’epoca romantica nelle quali le corse erano in bianco e nero.

Giacomo Agostini porta colore in quel contesto. Ogni sua corsa era uno spettacolo che le foto e le immagini dell’epoca ci restituiscono con stupore. Vengono i brividi a considerare l’esiguità delle protezioni (casco e tute in primo luogo) dei centauri che sfidavano la morte ad ogni curva a bordo di moto fragilissime.

Giacomo Agostini è stato un eroe sportivo romantico, un simbolo vincente del made in Italy ed è ad oggi ancora detentore del primato di vittorie (123) e di titoli mondiali vinti (15). I rivali della sua epoca li ha tutti battuti. Resta invece aperta la competizione con l’altro italiano volante Valentino Rossi.

Sono figli di due epoche diverse Valentino Rossi e Giacomo Agostini eppure hanno tanto in comune. Hanno entrambi infiammato la passione degli sportivi. Hanno cambiato il modo di guidare. Sono stati abilissimi nel marketing personale ed aziendale. Ed hanno vinto, tantissimo. Anche se i mondiali di Valentino Rossi sono “appena” nove e le vittorie si fermano a quota 115.

L’aritmetica sorride a Giacomo Agostini, ma il confronto con Valentino Rossi resta un meraviglioso testa a testa nel quale è complicatissimo assegnare la palma del migliore all-time. Sono stati due fenomeni assoluti e dirompenti ai quali dobbiamo gratitudine per le emozioni che ci hanno donato. Non ci resta allora che augurare buon compleanno a Giacomo Agostini, buona vita a Valentino Rossi per la sua nuova avventura; noi continueremo a discutere su chi sia stato il più grande di tutti.

