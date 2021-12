Esce oggi Spazio di Danti feat. Nek. Nel nuovo singolo una parabola di un viaggio tra terra e cielo. Un brano intenso di Danti nel quale l’artista ha voluto al suo fianco una delle voci maschili più interessanti del panorama musicale nostrano: Nek.

I due uniscono le forze per un brano evocativo, costruito da Danti sulla base della volontà di raccontarsi e raccontare una storia in cui tanti possano identificarsi.

Spazio fotografa lo stato di smarrimento dell’uomo di oggi, è il racconto di un uomo che sta lontano da tutto, che ha paura della propria aura, di chi compie un “balzo gigantesco” per permettere alla propria luce di splendere, senza più paura.

Ci sono anche dei versi citati da Nelson Mandela, che Danti rivisita, e che racchiudono l’intero significato del nuovo brano, in radio e in digital download da oggi, venerdì 19 dicembre.

La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati, la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura. E’ la nostra luce, non il nostro buio che ci fa paura. […] Nel momento in cui noi permettiamo alla nostra luce di splendere, inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso. Nel momento in cui noi siamo liberi dalla nostra paura, la nostra presenza stessa, automaticamente, libera gli altri.

Ho tanti pensieri da riempire uno stadio

ogni giorno faccio sold out

mi sento in ritardo con la moda guardo il Casio

sono in perenne countdown

non ti piace lo spettacolo e comunque applaudi

ho la faccia fulminata come David Bowie

ho un dolore fisso al petto non mi basta un Aulin

ho un proiettile nel cuore come Gino Paoli