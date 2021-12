L’ennesimo colpo di scena in Gomorra 5 arriva dalle donne. Azzurra è in crisi e sa bene che la sua vita rischia di essere diversa da come immaginava per via della paura di finire in balia di Ciro e vedere Pietro morire mentre Donna Nunzia, dopo un altro colpo basso, decide di non arrendersi. Proprio da qui bisogna partire per cercare di capire cosa succederà negli episodio di Gomorra 5 in onda il prossimo 10 dicembre, da Donna Nunzia e dalla sua gelata espressione quando ha trovato il marito e il figlio a terra, fuori dalle loro bare nel bel mezzo del cimitero che li ospitava.

A quanto pare la donna ha deciso di non arrendersi e nei nuovi episodi di Gomorra 5 in onda il prossimo 10 novembre, la vedremo proprio al fianco di Ciro e di Sangueblu. I due hanno capito che Genny li aveva ormai individuati nel loro covo di Forcella e così hanno deciso di chiedere aiuto proprio a poche ore dall’attacco di Genny, quello finale.

Nei nuovi episodi in onda la prossima settimana, dopo il colpo di scena legato a Genny e Ciro e alle rivelazioni di quest’ultimo, il conflitto tra i due si inasprisce e continueranno a rincorrersi mentre le alleanze continueranno a cambiare. I due si sentono il fiato sul collo e ogni mossa sbagliata rischia di essere l’ultima ma chi sarà il primo a cedere?

L’ultima battaglia tra Genny e Ciro assumerà colori diversi visto che nei prossimi episodi non ci sarà la firma di Marco d’Amore alla regia (che tornerà nel nono episodio), ma cosa dobbiamo aspettarci il prossimo 10 dicembre? Siamo sicuri che le donne sono il punto di forza di questi ultimi episodi a partire da Azzurra e finendo alla moglie del O Maestrale, cosa trama e perché vuole avvicinarsi alla moglie di Genny?