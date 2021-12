It Was A… Masked Christmas di Ariana Grande, Jimmy Fallon e Megan Thee Stallion mette insieme tutto ciò che è stato l’ultimo anno di pandemia: il distanziamento, il lockdown e soprattutto le festività trascorse in una solitudine anomala, con un Natale fatto di rinunce e privazioni.

Con questo brano il conduttore televisivo Jimmy Fallon esorcizza tutto ciò che è stato e si unisce a due grandi popstar: Ariana Grande e Megan Thee Stallion. Il risultato è un brano pop accattivante, non per forza fissato nel mood delle canzoni di Natale che sono quasi sempre uptempo motivazionali o ballate sulla sensibilizzazione: It Was A… Masked Christmas di Ariana Grande e Jimmy Fallon è una canzone elettropop con inserti audaci di basso sintetico e sonorità che arrivano dagli anni ’80 e dai primi 2000.

Jimmy Fallon e Ariana Grande curano il canto, mentre Megan Thee Stallion cauterizza l’inizio e la fine del brano con barre che parlano di “baciare tutti quelli che conosco” e “niente più quarantena sul divano”. Un invito alla libertà assoluta al di là di ogni restrizione? No, perché il testo parla chiaramente di booster, e nel video ufficiale vediamo i 3 protagonisti mettersi in fila per ricevere il vaccino.

Il brano è dunque un momento spensierato che anticipa il Natale, ma anche una campagna di sensibilizzazione contro il Covid-19 per invitare tutti gli ascoltatori in rete a vaccinarsi e porre fine alla pandemia che nel corso del 2020 ha mietuto milioni di vittime.

In questi giorni si moltiplicano i singoli a tema natalizio: è il caso del duetto tra Ed Sheeran ed Elton John nel brano Merry Christmas, probabilmente il featuring più atteso durante le festività. Il trio formato da Fallon, Grande e Thee Stallion è del tutto inedito, e i 3 personaggi uniscono le loro forze per ricordarci in che modo abbiamo trascorso il Natale l’anno scorso.

[Intro: Megan Thee Stallion]

What’s up, y’all?

It’s Megan Thee Stallion, Ariana Grande and Jimmy Fallon

Y’all know what time it is

It’s time to get those boosters

Hahaha, ah

[Chorus: Jimmy Fallon & Ariana Grande]

It was a masked Christmas, we stayed in the house

We covered our nose and covered our mouth

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster (For a booster)

It was a masked Christmas

We hopped on a Zoom (Hopped on a Zoom)

I can only get WiFi in the laundry room (Laundry room)

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster

[Verse 1: Ariana Grande & Jimmy Fallon]

I need somebody to hold tonight

‘Cause it’s gonna snow (‘Cause it’s gonna snow)

I need somebody to hold me tight

And never lеt go (Never let go)

So say that you’rе coming home

You know it’s Christmas Eve

Last year I was here alone

Don’t tell me this year’s the same (Say it’s not the same)

The same



[Chorus: Jimmy Fallon & Ariana Grande]

It was a masked Christmas, we stayed in the house (We stayed in the house)

We covered our nose and covered our mouth (And covered our mouth)

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster (For a booster)

It was a masked Christmas

We hopped on a Zoom (Hopped on a Zoom)

I can only get WiFi in the laundry room (Laundry room)

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster

[Verse 2: Megan Thee Stallion & Ariana Grande]

Ay, ay, ay

This Christmas I’ma make it count (Make it count)

No more quarantine on the couch (Yeah)

This year hang that mistletoe (Mistletoe)

I’ma kiss everybody that I know (Muah)

This year’s different, you can tell

Deck those halls and jingle bells

Put Purell on everything (What?)

Turkey, egg nog, candy cane (Ooh)

Hey ho

There’s a good chance of snow

Hey ho

Somebody wipe Rudolph’s nose

Ho hey

I promise we’ll be okay

‘Cause now we’re in line for a booster



[Chorus: Jimmy Fallon & Ariana Grande]

It was a masked Christmas, we stayed in the house (We stayed in the house)

We covered our nose and covered our mouth (And covered our mouth)

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster (For a booster)

It was a masked Christmas

We hopped on a Zoom (Hopped on a Zoom)

I can only get WiFi in the laundry room (Laundry room)

But it’s Christmas time

We’ll be in line for a booster (For a booster)