Le Due Facce della Legge si avvia verso il finale di stagione su Giallo, con gli ultimi due appuntamenti previsti per nelle serate di giovedì 2 e 9 dicembre.

Le Due Facce della Legge ha debuttato a novembre in prima visione assoluta per l’Italia sul canale 38 del digitale terrestre, con due episodi in onda ogni giovedì in prima serata. Classico poliziesco procedurale, ha per protagoniste una poliziotta e una giudice che approcciano gli stessi casi da due punti di vista e con due modi di fare praticamente agli antipodi: la loro collaborazione è complicata dal fatto di aver scoperto solo da poco, al capezzale del loro anziano padre, di essere sorellastre.

Le Due Facce della Legge è in onda il 2 dicembre col penultimo appuntamento su Giallo: ecco la trama degli episodi 9 e 10 trasmessi a partire dalle 21.10, intitolati rispettivamente Un caso complicato e Una vita distrutta.

Un appartamento antigienico prende fuoco e provoca la morte del suo inquilino, abusivo membro di un’associazione per il diritto alla casa. Il locatore è nel mirino della giustizia perché era suo dovere manutenere la propria casa, anche quando è occupata abusivamente. Ma tutto si complica quando si scopre che l’inquilino, presumibilmente assassinato, è vivo e vegeto.

Una donna viene portata in ospedale tra la vita e la morte. Numerosi litigi, un rapporto più che burrascoso con la compagna, tracce di strangolamento, tutto fa pensare che si tratti di un tentato omicidio da parte del compagno. Ma, quando la vittima esce dal coma, afferma ad alta voce che si trattava di un gioco sessuale finito male.

La programmazione de Le Due Facce della Legge termina il 9 dicembre su Giallo con il finale di stagione, composto dagli episodi 11 e 12: ecco le trame.

Aurélie Chataignier, violinista, sporge denuncia per stupro e accusa il suo direttore d’orchestra, Vincent Lemeur. Il problema è che l’uomo era già stato scagionato 6 mesi prima da accuse simili. Tuttavia la legge è chiara: non puoi essere processato due volte per lo stesso reato se sei stato assolto. Come può la giustizia difendere una giusta causa senza i mezzi legali per farlo?

Il custode di un impianto chimico muore dopo l’intrusione di un violento gruppo di attivisti ambientalisti. L’indagine della polizia smaschera l’assassino, ma si tratta di un poliziotto sotto copertura, nonché un caro amico di Vanessa. Cosa fare: denunciarlo? A rischio di far fallire una missione di polizia che impedirebbe un attacco a una fabbrica inquinante? Quanto è colpevole la poliziotta?

Non è ancora chiaro se Le Due Facce della Legge, coproduzione di Troisième Œil Productions e France Télévisions realizzata nel 2020 durante la pandemia e trasmessa nel 2021, avrà un seguito con una seconda stagione.

