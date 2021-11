Il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 12 per la serie dei Samsung Galaxy S21 circa due settimane fa. Altri smartphone di fascia alta, inclusi gli ultimi device pieghevoli del colosso di Seul, hanno già ricevuto l’upgrade beta della One UI 4.0 in alcuni mercati. Come riportato da ‘SamMobile‘, ora sembra che quei telefoni potrebbero presto ricevere l’aggiornamento stabile alla One UI 4.0.

I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 otterranno l’upgrade nella prima settimana di dicembre, oppure, se in ritardo, al più entro la seconda settimana dell’ultimo mese dell’anno. I due pieghevoli hanno già ricevuto due beta, per cui la tempistica di cui sopra appare credibile. L’aggiornamento alla One UI 4.0 basato su Android 12 offre un’interfaccia utente rinnovata con la funzionalità Color Palette ispirata al Material You, e tante funzioni migliorate per la privacy e la sicurezza, nuovi widget ed aggiornamenti minori (sono anche state migliorate le app stock del colosso di Seul). Immaginavamo non sarebbe passato troppo tempo prima di vedere arrivare in versione finale l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul a bordo degli smartphone pieghevoli di nuova generazione, che sono top di gamma a tutti gli effetti, forse anche più dei Samsung Galaxy S21, presto rimpiazzati dai Samsung Galaxy S22.

Non dovrete aspettare tanto prima di ricevere la versione stabile sugli ultimi smartphone pieghevoli del produttore asiatico, visto che, secondo le indiscrezioni sopra riportate, l’aggiornamento finale arriverà entro la prima o la seconda settimana di dicembre. Voi avete installato l’aggiornamento beta della One UI 4.0 a bordo dei vostri Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (se non volete rischiare di imbattervi in bug più o meno pesanti, a questo punto aspettate la versione finale)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

