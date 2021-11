Viene annunciato oggi Gvesvs di Guè Pequeno, il nuovo album del rapper che sarà disponibile dal 10 dicembre 2021 nei negozi e negli store digitali.

Dopo il successo di pubblico e critica con dj Harsh per Fastlife 4, uscito 6 mesi fa, Guè torna con un nuovo album ufficiale, i cui primi dettagli e l’annuncio sono di oggi.

Il titolo dell’album è GVESVS, le cui V costituiscono le S, per leggersi Guesus – Guè + Jesus. Un chiaro riferimento alla sacralità lo si ha a partire dall’immagine di copertina, in cui il rapper viene ritratto in una foto con una corona di filo spinato.

Il titolo si rifà alla data di nascita di Guè, nato il 25 dicembre, come Gesù Cristo, ma nelle intenzioni del rapper c’è anche quella di ergersi a messia del rap, questo si evince dalle comunicazioni ufficiali.

Gvesvs di Guè Pequeno

Nessuna informazione si ha a proposito della tracklist di Gvesvs di Guè Pequeno. L’album è da oggi disponibile in pre-save negli store digitali e in pre-order nei formati fisici.

In esclusiva su Amazon, inoltre, è possibile preordinare il formato CD / doppio LP autografato. In occasione dell’Amazon Cyber Monday,è disponibile su Amazon anche uno speciale pacchetto che contiene CD + jumper natalizio in edizione limitata.

I concerti di Guè Pequeno nel 2022

Sono disponibili sul circuito Ticketone i biglietti per le due date annunciate da Gué e previste per il 2022. L’artista si esibirà il 24 giugno al Carroponte di Milano e il 25 giugno al Rock in Roma.

Esauriti, invece, da settimane, i biglietti per il concerto-evento atteso per il 20 dicembre al Fabrique di Milano.