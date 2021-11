Interessanti novità sono giunte per quanto riguarda l’utilizzo della nuova app di Paypal, famosa società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet. Le indiscrezioni che circolavano già nel mese di marzo scorso erano tante, ma adesso è stato realmente avviato il suo processo di rivoluzione. Una prima novità comporta la possibilità di acquistare, vendere, conservare o addirittura utilizzare il servizio per eseguire il pagamento in criptovalute con milioni di venditori PayPal. La seconda innovazione, probabilmente quella più interessante, consente invece di pagare a rate e senza interessi le proprie spese.

Il nuovo e utilissimo servizio introdotto sulla nuova app di Paypal adesso, oltre alle diverse opzioni di pagamento, è in grado di offrire ai venditori anche la possibilità di effettuare acquisti a rate fino ad un massimo di 3 mensilità. In pratica, una volta deciso cosa comprare, anziché selezionare come metodo di pagamento la carta di debito o di credito oppure il conto corrente, si dovrà scegliere per la semplice e immediata funzione Paypal Paga in 3 Rate. Si tratta, indubbiamente, di un servizio davvero pratico e comodo, dove né interessi né TAEG saranno conteggiati.

Ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio finanziamento che, come stando alle condizioni generali indicate sul sito ufficiale del servizio, implica un impegno vincolante che dovrà essere naturalmente saldato. Qualora l’utente non effettui un rimborso, lo stesso potrebbe avere gravi conseguenze per lo stesso, ivi incluse a titolo esemplificativo difficoltà nell’ottenere ulteriori finanziamenti, anche con creditori terzi con effetti sulla propria reputazione creditizia e potenziali azioni legali nei propri confronti finalizzate a recuperare il credito insoluto. Una bella novità senza ombra di dubbio, ma a cui bisogna prestare la dovuta attenzione per i motivi che vi abbiamo appena spiegato.

