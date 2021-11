E alla fine Alfonso Signorini ha scelto la via del silenzio al Grande Fratello Vip 2021. In molti si aspettavano qualche sua dichiarazione in apertura di puntata ieri sera o, magari, come è consueto fare, in chiusura, ma così non è stato. Cala quindi il sipario sulle sue dichiarazioni anti aborto che hanno tenuto banco tutta la settimana tra chi ha preso le sue difese e chi, invece, gli ha voltato le spalle dissociandosi.

Alfonso Signorini nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 2021 si è detto contrario all’aborto parlando a nome di un generico ‘noi’ da cui hanno preso le distanze Sonia Bruganelli ma anche Endemol prima e Mikado dopo. Dal canto suo, invece, il padrone di casa ci ha tenuto a precisare che lui si batte da sempre per la libertà di pensiero, anche in questo caso, senza mai scusarsi per quello che ha dichiarato al Grande Fratello Vip 2021.

Risultato? Alfonso Signorini è ancora al suo posto al timone del reality, non ha proferito parola sull’argomento preferendo la via del silenzio e ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà in vista del prolungamento fino a marzo 2021. Il programma andrà avanti ad oltranza proprio come è successo lo scorso anno e se qualcuno lascerà in corsa altri arriveranno per regalare nuove storie e nuova linfa al programma.

Sembra che i nuovi arrivati saranno dieci o anche di più e che i primi entreranno già lunedì sera. Alcuni parlano di altri ex di Uomini e donne in arrivo a cominciare da Giulia Cavaglià e finire al suo ex Giulio Graselli. I due sarebbero già in quarantena da qualche giorno in attesa di entrare nella casa proprio lunedì sera, sarà davvero così? Ci sarà dei veri e propri vip nella lista di ‘convocati’ per questa seconda parte di Grande Fratello Vip 2021?