Quello che è successo con Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip 2021 lunedì sera continua a far discutere. Il conduttore più discusso della storia del programma continua a commettere degli scivoloni che stanno allontanando il pubblico che lo boccia di serata in serata ma la questione si è resa spinosa quando, in chiusura, si è detto contro l’aborto parlando a nome di tutti (anche se non si capisce bene di chi).

Il silenzio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sull’argomento aborto è ormai diventato assordante e mentre in molti hanno preso posizione sui social a favore o contro le affermazioni di Alfonso Signorini, le due opinioniste continuano a parlare di look, trucchi e del loro outfit della serata. Presto si renderanno conto di quello che è successo e diranno la loro prendendo una posizione?

I fan attendono con ansia ma, intanto, in difesa di Alfonso Signorini e della democrazia è scesa Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è pro pensiero libero in democrazia e quindi appoggia in pieno quello che il conduttore ha affermato lunedì sera e su Facebook rilancia:

“In queste ore Alfonso Signorini è vittima di un vero e proprio linciaggio online per aver espresso un’opinione che può essere condivisibile o meno sull’aborto. Mi rammarica apprendere che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione”.

Dall’altra parte si schierano, tra le altre, Selvaggia Lucarelli, Anna Foglietta e Fiorella Mannoia che hanno attaccato il conduttore sui social dicendosi deluse dalla sua affermazioni. La stessa Endemol, casa produttrice del Grande Fratello Vip 2021, ha voluto prendere le distanze dalle parole del conduttore, ecco di seguito il tweet: