Da oggi 19 novembre parte la settimana di offerte Amazon Black Friday 2021, quelle che ci traghetteranno verso il fatidico venerdì nero dello shopping, esattamente fra 7 giorni ossia il 26 novembre. Il noto store cala già i suoi pezzi da novanta per le promozioni su grandi brand di elettronica come Samsung, Xiaomi, OPPO. Diverse sono le occasioni di cui approfittare, almeno fino ad esaurimento scorte.

Samsung

Per quanto riguarda gli smartphone Samsung, è il caso di mettere in risalto l’offerta più economica di tutte ovvero quella per il Samsung Galaxy M12 da 6,5 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria Interna e batteria da 5.000 a soli 139 euro con uno sconto di 40 euro rispetto a quello di listino. Sempre per lo stesso brand si potrà puntare sul Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46 mm. Il suo prezzo attuale scende a 319 euro dai 399 euro iniziali.

Xiaomi

Anche per i fan del brand Xiaomi non mancano affatto le offerte Amazon Black Friday. Si può puntare sul Xiaomi 11 Lite 5G NE da 6 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo di 299 euro, con uno sconto di 100 euro rispetto all’attuale valore commerciale. Per quanto riguarda la categoria smartwatch, c’è il recentissimo Redmi Smart Band Pro pure in promozione a 39,90 euro e non più a 49,90 euro. Sempre per i patiti degli indossabili, c’è la Xiaomi Mi Smart Band 6 che ha appena raggiunto il suo nuovo minimo storico sul popolare e-commerce a 36,99 euro.

OPPO

Per finire, non potevano mancare un paio di offerte Amazon Black Friday 2021 per il brand OPPO sempre più diffuso nel nostro paese. Il modello OPPO A74 con display da 6.43 pollici AMOLED costa ora solo 198,99 euro. Per i patiti del fitness c’è pure il Band Sport Tracker a 23,99 euro, una valida alternativa a Xiaomi per la categoria.

