Alt-J in Italia nel 2022, per due concerti in programma nel mese di giugno.

Le date degli Alt-J in Italia nel 2022 sono previste alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione del Roma Summer Festival venerdì 17 giugno e al Porto di Bari per il Locus Festival sabato 18 giugno.

Per quanto riguarda la tappa in programma a Roma, i prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 32 euro per la tribuna alta ad un massimo di 50 euro per un posto nella tribuna centrale. Il parterre in piedi costa 45 euro, come la tribuna mediana, e la tribuna laterale è in vendita a 40 euro. A questi prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Per il concerto a Bari, i biglietti sono disponibili per posto unico in piedi al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita. Da oggi alle ore 10.00 i biglietti sono disponibili in prevendita in anteprima per gli iscritti a My Live Nation. La vendita generale inizierà martedì 23 novembre alle ore 10.00 su TicketOne e TicketMaster per il concerto di Roma e su TicketOne, TicketMaster e Dice per il concerto di Bari.

In tour il prossimo anno, gli Alt-J presenteranno il nuovo album di inediti atteso per l’11 febbraio 2022, dal titolo The Dream. In aggiunta ai brani del nuovo progetto discografico, in scaletta anche una selezione dei maggiori successi pubblicati negli scorsi anni.

Prezzi dei biglietti per Alt-J in Italia nel 2022

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

ROMA – ROMA SUMMER FESTIVAL

CAVEA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Parterre in piedi: € 45,00 + diritto di prevendita

Tribuna centrale: € 50,00 + diritto di prevendita

Tribuna mediana: €45,00 + diritto di prevendita

Tribuna laterale: € 40,00 + diritto di prevendita

Tribuna alta: € 32,00 + diritto di prevendita

SABATO 18 GIUGNO 2022

BARI – PORTO DI BARI

LOCUS FESTIVAL

Posto unico: € 35,00 + diritto di prevendita