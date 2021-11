Annalisa in tour nel 2022: le date inizialmente in programma per le prossime settimane slittano al 2022 e si terranno nel mese di marzo.

Rimandato anche lo spettacolo inizialmente previsto al Fabrique di Milano il 4 maggio 2020 e rimandato prima al 22 ottobre 2020 e poi al 5 maggio 2021, infine al 6 dicembre 2021. Il concerto si terrà il 7 marzo 2022.

I biglietti già acquistati per i precedenti spettacoli rimarranno validi per assistere al relativo nuovo appuntamento in base al calendario alla fine di questo articolo.

Sarà un tour tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party a tema, appositamente pensato per muoversi, lasciarsi andare e finalmente tornare a condividere la musica in maniera totalizzante.

“Non vedo l’ora di vivere una festa come desidero da molto tempo, senza compromessi e senza mezze misure e proprio per questo motivo abbiamo preso la decisione di aspettare ancora qualche mese”, le parole di Annalisa sul posticipo degli appuntamenti che dal 2021 slittano al prossimo anno con la speranza che l’emergenza rientri e riprendano una volta per tutte tutte le attività live relative alla musica dal vivo.

Di seguito il calendario delle date aggiornato. Annalisa presenterà in tour le canzoni dell’album Nuda10, rapaci del precedente progetto discografico, Nuda. In scaletta anche i successi più noti della sua carriera.

Annalisa in tour nel 2022

Lunedi 7 marzo – Fabrique, Milano (recupero del 4 maggio e 22 ottobre 2020, 5 maggio e 6 dicembre 2021)

Martedì 8 marzo – ESTRAGON, Bologna (recupero del 7 dicembre 2021)

Giovedì 10 marzo – VIPER THEATRE, Firenze (recupero del 12 dicembre 2021)

Lunedì 14 marzo – HIROSHIMA MON AMOUR, Torino (recupero del 13 dicembre 2021)

Martedì 15 marzo – HALL, Padova (recupero del 15 dicembre 2021)

Venerdì 18 marzo – LARGO VENUE, Roma (recupero del 10 dicembre 2021)

Sabato 19 marzo – DEMODÉ, Modugno (Bari) (recupero del 19 dicembre 2021)

Lunedì 21 marzo – DUEL BEAT, Pozzuoli (Napoli) (recupero del 9 dicembre 2021)