Tre nuovi episodi di Versailles 2 vanno in onda su La7 il 13 novembre in prima visione in chiaro, dopo che la seconda stagione della serie francese è partita una settimana fa con una première da altrettanti episodi.

Versailles 2 vede la sua trama incentrata principalmente sul cosiddetto Affare dei Veleni, un fenomeno passato alla storia per il gran numero di eminenti aristocratici francesi implicato e condannato nel casi degli avvelenamenti e delle pratiche di stregoneria registrati nel Palazzo tra il 1677 e il 1682. Lo scandalo che coinvolse la cerchia ristretta del Re Sole portò all’esecuzione di ben 36 persone.

Attenzione Spoiler!

In Versailles 2, nonostante i primi arresti per l’Affare dei Veleni, i lutti non finiranno di funestare la vita di corte: ad avere la peggio sarà Claudine, che rimarrà vittima delle sue stesse indagini sul caso. Ecco le trame di Versailles 2 per i tre episodi – quarto, quinto e sesto – in onda in prima serata su La7 sabato 13 novembre, a partire dalle 21.20, subito dopo In Onda.

Madeleine de Foix viene arrestata come avvelenatrice dopo aver tentato di uccidere Fabien. Il bambino di Montespans soffre di una malattia. Louis affronta le critiche di Bossuet e Pascal. Sophie vive un’esperienza terrificante quando è sposata con Cassel.

La continua insonnia di re Luigi XIV lo rende sempre più volubile, il che implica che la lealtà di Marchal non conta nulla. Claudine continua a indagare sulla tossina misteriosa, mentre Sophie cerca una soluzione alla sua condizione.

All’arrivo di una delegazione che non intende negoziare con la regina, Phillipe si fa avanti per agire come re mentre Louis è in battaglia. Fabien piange Claudine e cerca di vendicare il suo omicidio. L’amante del re porta la sua gelosia troppo oltre.

Versailles 2 è composta da 10 episodi: altrettanti formano la terza ed ultima stagione della costosissima serie francese, già disponibile in Italia per gli abbonati a Netflix. Dopo la messa in onda su La7, gli episodi vengono resi disponibili in streaming anche sul sito della rete.