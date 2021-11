Nel sabato sera di La7 è tempo di Versailles 2, la seconda stagione della sfarzosa serie tv francese che ha debuttato in chiaro lo scorso ottobre.

Versailles 2 arriva su La7 dopo una settimana di pausa dalla fine della chiacchierata prima stagione, che si è fatta notare soprattutto per le sue scene di nudo esplicito capaci di far scattare il parental control automatico sugli schermi di molti utenti.

Versailles 2 prosegue il racconto della vita alla corte di Luigi XIV di Francia (George Blagden), incentrando la trama sui successivi dieci anni del suo regno e su come abbia affrontato Guglielmo d’Orange e una serie scandalosa di omicidi per avvelenamento avvenuti all’interno della sua reggia, il cosiddetto l’Affare del Veleni (un fatto di cronaca realmente accaduto ma poco presente nei libri di storia). Sullo sfondo il conflitto tra Francia e Olanda continua e l’espansione della costruzione di Versailles causa ulteriori problemi al re, già incapace di tenere sotto controllo la sua relazione aperta con Madame de Montespan (Anna Brewster): è in questo contesto che un’organizzazione segreta di streghe e satanisti sta avvelenando nobili e altri ospiti della reggia, una serie di delitti che si consuma nella cerchia di persone più vicine al sovrano a partire dal 1672.

Versailles 2, come la prima stagione, è composta da 10 episodi. Altrettanti ne seguiranno nel terzo ed ultimo capitolo della saga in costume, che conta in totale 30 episodi.

Versailles 2 è in onda su La7 in prima tv in chiaro dal 6 novembre con tre episodi a sera ogni sabato in prima serata, dalle 21.15. Oltre che in live streaming, gli episodi sono disponibili anche on demand sul sito della rete. La serie francese di Canal+, prima dell’approdo in chiaro in esclusiva su La7, era già disponibile in Italia per gli abbonati a Netflix.