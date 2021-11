Guè Pequeno a Rock in Roma e al Carroponte di Milano nel 2022, per due concerti speciali. L’annuncio segue il sold out in prevendita dei biglietti per la data-evento in programma al Fabrique di Milano per il prossimo 20 dicembre.

A meno di una settimana dall’apertura delle prevendite, l’evento ha già registrato il tutto esaurito e l’artista annuncia due nuovi appuntamenti imprendibili che si terranno, però, il prossimo anno.

Tutti i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per l’evento del Fabrique potranno assistere ad un concerto dalla scaletta speciale che l’artista ha preparato per il suo ritorno sul palco (includerà anche b-side, rarità e brani finora inediti, oltre alle sue hit più celebri).

Tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti perché esauriti, invece, potranno partecipare ai due nuovi concerti annunciati nelle scorse ore. Si tratta di due nuove date estive, una milanese (24 giugno 2022 al Carroponte) e una capitolina (26 giugno 2022 al Rock in Roma). Le prevendite dei biglietti per i due spettacoli saranno disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket a partire dal 12 novembre alle ore 14.00.

Ad annunciare i due concerti ai fan è stato lo stesso Guè Pequeno, entusiasta di poter finalmente tornare sul palco. Se non è stato possibile riprendere le esibizioni in occasione dei grandi festival nel 2021, lo sarà sicuramente nel 2022 e Guè è tra coloro che ne usufruiranno.

Guè Pequeno a Rock in Roma si esibirà il 26 giugno e il 24 sarà al Carroponte di Milano, prime date di una nuova stagione all’insegna della musica dal vivo.