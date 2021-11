Si parla di cambiamenti e di decisioni da prendere nel testo di Canzone Inutile di Alessandra Amoroso.

Sarà disponibile in radio da venerdì 12 novembre il nuovo singolo di Alessandra Amoroso. Canzone Inutile è una ballad intensa, contenuta nell’ultimo disco di inediti della cantante.

Un album verità, così Alessandra Amoroso ha definito il suo nuovo progetto discografico, disponibile nei negozi e negli store digitali (anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) e nell’esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa).

Alessandra Amoroso si mette a nudo completamente per la prima volta in Tutto Accade. Parla con coraggio e determinazione, con maturità, offrendo riflessioni profonde sulle fasi della propria vita. Parla di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi.

Dal nuovo disco adesso arriva in radio Canzone Inutile: è stata scritta da Federica Abbate, Cheope, Takagi & Ketra e Rocco Hunt ed è stata prodotta da Francesco ‘Katoo’ Catitti.

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

Ma adesso smetti di parlare ascoltami

È tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti

Capisco anche io il perché

Di tutte quelle frasi dentro le canzoni

Di tutti quei per sempre scritti sui portoni

Delle parole in gola urlate ad alta voce

Buttate dai balconi

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

Per te, per te

E ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto

In tutte quelle storie che mi mettevo addosso

Le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo

Ma non mi stavano bene

Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà

Guarda quanto è bella da lontano la città

Che ci sembra quasi un’isola vista da qua

Mentre noi siamo il mare

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra stupida canzone

Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

Per te

Per te

Per te

Per te