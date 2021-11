Sono stati annunciati i concerti di Coez in programma per il 2022. La tournée inizierà il 31 gennaio del prossimo anno da Torino per far tappa il 2 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e il 4 febbraio a Lattepiù di Brescia.

Il 6 febbraio il cantante si esibirà a Roncade e il 9 a Parma. L’11 febbraio sarà in concerto a Livorno e il 12 a Firenze. I concerti di Coez nel 2022 proseguiranno verso Ravenna, il 14 febbraio. A Modugno (Bari) il tour farà tappa il 17 febbraio e il 20 sarà a Maglie (Lecce).



Si proseguirà verso Napoli il 20 febbraio 2022. L’ultimo dei concerti è ala momento in programma per il 22 febbraio a Roma.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 novembre 2021online e dalle ore 10.00 di mercoledì 17 novembre 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.

“Prima di partire con un vero tour penso proprio che mi farò un giretto in tutti i clubbini dove sono stato a suonare prima di affermarmi”, le parole di Coez sui social nell’annunciare le date del suo atteso ritorno dal vivo.

Il calendario dei concerti di Coez nel 2022

31 gennaio 2022 || Torino @ Hiroshima Mon Amour

2 febbraio 2022 || Milano @ Magazzini Generali

4 febbraio 2022 || Brescia @ Lattepiù

6 febbraio 2022 || Roncade (TV) @ New Age

9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry

11 febbraio 2022 || Livorno @ The Cage

12 febbraio 2022 || Firenze @ Viper

14 febbraio 2022 || Ravenna @ Bronson Club

17 febbraio 2022 || Modugno (BA) @ Demodè

18 febbraio 2022 || Maglie (LE) Industrie Musicali

20 febbraio 2022 || Napoli @ Duel Beat

22 febbraio 2022 || Roma @ Planet Roma (ex Alpheus)

I prezzi dei biglietti data per data

TORINO @Hiroshima Mon Amour

Lunedì 31 gennaio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MILANO @Magazzini Generali

Mercoledì 2 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

BRESCIA @LattePiù

Venerdì 4 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

RONCADE (TV) @New Age

Domenica 6 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

PARMA @Campus Music Industry

Mercoledì 9 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

LIVORNO @The Cage

Venerdì 11 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

FIRENZE @Viper

Sabato 12 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

RAVENNA @Bronson Club

Lunedì 14 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MODUGNO (BA) @Demodè

Giovedì 17 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MAGLIE (LE) @Industrie Musicali

Venerdì 18 febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

NAPOLI @Duel Beat

Domenica 20 Febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

ROMA @Planet Roma

Martedi 22 Febbraio 2022

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita