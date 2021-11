Stando alle ultimissime voci di mercato, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ancora non si è accordato con la società per il rinnovo del suo contratto, che ricordiamo essere in scadenza il prossimo giugno 2022. Il ‘Magnifico’ è amato dalla città partenopea e dai suoi tifosi, ed è pedina fondamentale e leader del club di De Laurentiis. Ma è anche vero che il suo nome e cognome è segnato sul taccuino di un top club di Serie A e su quello di un top club oltreoceano, parliamo di Inter e Toronto (quest’ultimo della MLS americana).

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, Vincenzo Pisacane, procuratore dell’attaccante di Frattamaggiore, si trova in giro per l’America, anche quella del Sud, e, a quanto pare, in questo viaggio potrebbe esserci un’implicazione anche professionale. Come dichiara il quotidiano sportivo, le voci riguardano il campionato MLS: nello specifico l’interesse per il capitano azzurro giunge dal Toronto, che si sarebbe messo in testa una particolare idea. Il club a stelle e strisce, infatti, vuole provare a prendere Insigne per imprimere il marchio del Made in Italy all’interno del proprio gruppo. Pare che l’interesse, in realtà, sia doppio, perché accanto al nome dello scugnizzo partenopeo sarebbe spuntato anche quello di Dries Mertens, anch’egli seguito da un po’ di tempo.

Lorenzo Insigne, come già accennato ad inizio articolo, è seguito anche dall’Inter, che, come riporta il Corriere dello Sport, spinge di nuovo forte su lui. A gennaio 2022 il capitano del Napoli sarà libero di accordarsi con un altro club, che potrà prenderlo a parametro zero. L’offerta si avvicinerebbe ad un quadriennale (di 6 milioni di euro), con un bonus alla firma di 7 più i diritti d’immagine. La società nerazzurra ha mostrato interesse già due mesi fa, bussando con discrezione alla porta del club azzurro, senza nemmeno insistere, ma pur sempre consapevole che la strada in vista del prossimo anno si fa sempre più vicina e plausibile per arrivare al capitano.