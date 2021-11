Rimbalza in rete il messaggio dei Cugini di Campagna a proposito dei Maneskin, giunto nelle scorse ore via social. La band di Damiano David si è esibita in America, dove si trova ancora adesso impegnata prima di far ritorno in Italia, nei prossimi giorni.

Due concerti e ospitate televisive, poi l’apertura dello spettacolo dei Rolling Stones a Las Vegas e il grazie di Mick Jagger in italiano.

I Maneskin stanno facendo chiacchiere e con la loro performance hanno raggiunto anche l’orecchio dei Cugini di Campagna che per loro scrivono un post sui social, osservando un dettaglio.

Damiano dei Maneskin indossava un completo a stelle e strisce per omaggiare l’America, ispirato alla bandiera degli Stati Uniti, sul palco dei Rolling Stones. Similitudini sono state riscontrate con l’outfit di Nick dei Cugini di Campagna, questo è ciò che il gruppo fa notare con un collage che mette a confronto i due look.

Il commento dei Cugini di Campagna

“I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI”. Questo il messaggio su Facebook a corredo di un collage che mostra l’abbigliamento scelto da Damiano della band rock e quello di Nick dei Cugini a confronto.

Tantissimi i commenti al messaggio postato nella serata di ieri. In poche ore migliaia sono state le interazioni giunte attraverso Facebook, più di 1000 i commenti e altrettante le condivisioni.

Tra i commenti degli utenti c’è ironia, nel confronta gli spettacoli dei Cugini di Campagna con i traguardi che i Maneskin hanno raggiunto in appena un paio d’anni di carriera. Sono così diventanti il gruppo rock italiano d’esportazione.

Qualcuno ipotizza che sia una strategia utile solo ad ottenere commenti per l’algoritmo di Facebook. C’è anche chi alla musica dei Maneskin ammette di preferire quella dei Cugini di Campagna.

Il post dei Cugini di Campagna su Facebook: