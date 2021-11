I Maneskin a stelle e strisce, conquistano l’America e anche i Rolling Stones. Per Mick Jagger sono già degli “amici”: il frontman dei Rolling Stones li ringrazia sul palco dopo averli ascoltati e visti prima del concerto di Las Vegas.

Missione compiuta per la band italiana guidata dal cantante Damiano David che si trova in questo momento oltreoceano. Non solo Tiziano Ferro, che ha preso parte tra il pubblico ad un recente concerto negli Stati Uniti, i Maneskin hanno raggiunto anche i Rolling Stones. E con la carica e l’energia trascinante che li contraddistingue, hanno conquistato tutti.

Su Instagram condividono frammenti del loro straordinario soggiorno americano, fatto di tanta musica, due concerti da headliner, l’apertura del live dei Rolling Stones ed importanti appuntamenti televisivi tra i quali The Tonight Show di Jimmy Fallon.

I Maneskin sono ormai artisti da esportazione e il loro rock ha convinto persino Mick Jagger, da decenni alla guida dell’icona band dal successo planetario. Il set dei Maneskin prima del concerto dei Rolling Stones non poteva che includere Beggin’, tra le canzoni più ascoltate su Spotify. In scaletta, all’Allegiant Stadium, anche I Wanna Be Your Slave e i miglior successi che hanno contribuito al loro successo internazionale.

Mick Jagger li ha ringraziati al termine dello show, esprimendosi in lingua italiana, in onore del gruppo. “Grazie mille, ragazzi”, le sue parole per il gruppo. “È un onore essere qui, avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre”, quelle dei Maneskin nel calcare il palco tra le grida di migliaia di persone.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno presentato una scaletta aperta da In nome del Padre, seguita dal successo di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest, Zitti e Buoni.