Debutta L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo, col primo appuntamento di lunedì 8 novembre: la storica serie di ITV torna in onda con episodi inediti per l’Italia. Nella sua stagione più recente, Barnaby è ancora interpretato da Neil Dudgeon, che impersona il cugino più giovane dell’ex protagonista, l’ispettore capo Tom Barnaby (John Nettles): si tratta del capitolo che segnerà anche il traguardo del 50° episodio per Dudgeon, entrato nel cast a partire dalla stagione 13.

La programmazione de L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo parte l’8 novembre in prima serata, dalle 21.10, col primo dei sei episodi di questa stagione, dal titolo La Leggenda del Cacciatore Lupo.

Nella première de L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo, ad impegnare i protagonisti è un caso maturato nell’ambiente dell’arte. Ecco la trama dell’episodio, scritto da Chris Murray e diretto da Matt Carter.

La creatura mitica creata da un fotografo locale, Il Cacciatore Lupo, ottiene un tale largo successo dopo aver vinto un concorso metropolitano, che si crea addirittura un culto. Ma qualcuno esagera con l’ammirazione e, quando un uomo viene ucciso, Barnaby deve indagare se questo mito è diventato una realtà omicida.

L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo andrà in onda per sei settimane con un episodio a sera ogni lunedì: per la durata stessa di ciascuno di essi, infatti, ogni episodio occupa un’intera prima serata. Lunedì 15 novembre, andrà in onda il secondo dal titolo La Società Riparatrice: ecco la trama.

Dopo che un ambiguo nuovo membro viene accolto in un rinomato centro riabilitativo della zona, il fondatore della clinica viene assalito.

La prima tv de L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo arriva a pochi mesi di distanza dalla distribuzione su ITV, nel Regno Unito. La storica serie investigativa inglese è stata rinnovata per un’edizione 23.