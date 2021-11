In questo sabato 6 novembre è il momento di andare a caccia dei cioccolatini della Ricerca AIRC. La nota fondazione scende in campo, come ogni anno nel periodo autunnale, con le sue confezioni di dolciumi da regalarsi e regalare con un obiettivo benefico ben preciso: quello di raccogliere fondi appunto, affinché gli studi degli scienziati per la cura del Cancro siano finanziati e portino a risultati tangibili per i malati.

L’appuntamento con i cioccolatini della Ricerca AIRC è, prima di tutto, quello fissato in ben 1200 piazze italiane. Da nord a sud dello Stivale, in ogni provincia ci saranno dei volontari pronti a vendere le confezioni di dolciumi a chi vorrà aderire alla campagna 2021 di raccolta fondi. La lista completa delle città o paesi che ospitano i gazebo soldali è presente in questa pagina del sito AIRC appunto.

Si rinnova poi anche per quest’anno il sodalizio con Amazon per la vendita dei cioccolatini della Ricerca AIrc. Per chi non avrà modo di recarsi presso una piazza individuata dall’iniziativa benefica in questo sabato 6 novembre, ci sarà in ogni momento la possibilità di acquistare una confezione solidale sul noto store. La disponibilità della consegna è immediata: il pacco arriverà dunque a destinazione entro l’inizio della settimana prossima.

I cioccolatini della ricerca AIRC contribuiscono alla raccolta fondi per una cura contro il Cancro ma non va neanche dimenticata la loro qualità. In effetti, i dolciumi sono prodotti dalla ben nota Lindt. Il pacco acquistato conterrà 200 grammi di praline assortite in 3 gusti diversi: fondente, al latte e con i cereali.

Purtroppo in Italia nel 2020 sono stati registrati circa 377.000 nuovi casi di tumore. Durante la pandemia, molte diagnosi e cure sono state ritardate: per questo motivo è ancora più essenziale dare nuovo impulso alla Ricerca, finanziando il lavoro incessante di ben 5000 ricercatori anche per il prossimo anno.